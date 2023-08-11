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Sakarya'da arkadaşının bıçakladığı kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 16:34
  • Giriş: 11.08.2023 16:34
  • Güncelleme: 11.08.2023 16:35
Kaynak: AA
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Sakarya'da arkadaşının bıçakladığı kişi hayatını kaybetti

Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde O.B. ile arkadaşı N.Y, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Y, O.B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli N.Y, olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alındı.

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