Sakarya'da barışmak için bir araya gelen aile üyeleri kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde barışmak için bir araya gelen aile üyeleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Güncel 03.08.2024 13:49 Giriş: 03.08.2024 13:49

Güncelleme: 03.08.2024 13:56 Kaynak: AA

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