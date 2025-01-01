Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi civarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve delici aletlerle saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan B.S, Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.O.G'yi (17) gözaltına aldı.