Sakarya'da bir aracın çarptığı yaya öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Adapazarı-Karasu yolu Poyrazlar mevkisinde M.T.U. (23) yönetimindeki 35 BPV 374 plakalı SUV tipi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan B.K'ye (46) çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan B.K., buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.T.U., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.