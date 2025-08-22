Sakarya'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadını silahla yaraladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Yenikent Devlet Hastanesi’nde görev yapan 29 yaşındaki eczane çalışanı Y.G.S., boşanma aşamasındaki Enes S. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Fail ise olay yerinde yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaman Mahallesi’nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Nöbetçi eczacı olarak görev yapan Y.G.S.’nin yanına gelen Enes S., konuşma bahanesiyle ecza deposuna girdi. Burada tartışma çıkması üzerine Enes S. yanında getirdiği tabancayla genç kadını karnından yaralandı.

Hastane polisi ve güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi. Ağır yaralı Y.G.S. ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Fail Enes S. ise gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.