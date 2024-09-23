Sakarya'da bir kişi düğünde rastgele ateş açtı: Kendisi ile birlikte 3 kişiyi vurdu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde düğün eğlencesi esnasında tabanca ile rastgele ateş eden ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs kendisi ile birlikte 3 kişiyi yaraladı.

Olay, Hendek Turanlar Mahallesi’nde bir düğün eğlencesi esnasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen K.H. (27) düğünde tabanca ile rastgele ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlar K.H. ile birlikte M.O. (8), S.B. (34) ve İ.D. (20) isimli kişilere isabet etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis konuya ilişkin inceleme başlattı.