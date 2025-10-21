Giriş / Abone Ol
  • 21.10.2025 13:43
Kaynak: AA
Sakarya'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Cem Çerkezoğlu Caddesi'nde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta incelemede bulunan ekipler, kimliğini belirledikleri Yavuz Yetim'in (33) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yetim'in cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

