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Sakarya'da bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 20:35
  • Giriş: 10.09.2023 20:35
  • Güncelleme: 10.09.2023 20:35
Kaynak: AA
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Sakarya'da bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin orman yolunda tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şeyhler Mahallesi'ndeki orman yolunda 8 Eylül'de C.A'nın tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından jandarma ekiplerine teslim olan A.C'nin yanı sıra aynı aileden gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C. ile oğlu Z.C. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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