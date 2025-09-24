Sakarya'da bir öğretmen, veli ile arkadaşı tarafından darp edildi!
Sakarya'da Sapanca Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Y.Y.Y, öğrenci velisi M.A. ile arkadaşı İ.K. tarafından darp edildi. Olaya ilişkin idari ve adli işlem başlatılırken veli ile arkadaşı gözaltına alındı. Öğretmen ise burnunda kırık şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir öğretmeni darbeden veli ile arkadaşı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sapanca Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda, öğretmen Y.Y.Y'ye yönelik saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen öğrenci velisi M.A. ile arkadaşı İ.K. hakkında idari ve adli işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, şüphelilerin kolluk kuvvetlerince gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Öğretmenimize yapılan bu saldırıyı kınıyor ve konunun yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesine yer verildi.
Öte yandan öğretmen Y.Y.Y'nin Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ardından burnunda kırık şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.