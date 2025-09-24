Sakarya'da bir öğretmen, veli ile arkadaşı tarafından darp edildi!

Sakarya'da Sapanca Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Y.Y.Y, öğrenci velisi M.A. ile arkadaşı İ.K. tarafından darp edildi. Olaya ilişkin idari ve adli işlem başlatılırken veli ile arkadaşı gözaltına alındı. Öğretmen ise burnunda kırık şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

24.09.2025

Kaynak: AA

Fotoğraf: AA