Sakarya'da bir polisin aracında 9 kalaşnikof tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca bulundu

Sakarya'da bir polisin aracında 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı.

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde operasyon düzenleyen ekipler, aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 25 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi.

Polis olduğu anlaşılan ve gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.