Sakarya'da bisikletli kişinin öldüğü kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı
Kaynak: AA
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bisikletli kişinin öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arifiye Caddesi'nde 14 Eylül'de, bisikletli yabancı uyruklu Mustafa M'nin (27) 54 AAS 885 plakalı otomobilin çarpması sonucu ölümüyle ilgili kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce gözaltına alınan B.T. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Otomobil sürücüsü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.