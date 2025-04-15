Sakarya'da bungalovda gizli kamera skandalı: 2 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin işletme sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı.

Sakarya Valiliği, ilçedeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine çalışma başlattı.

Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapıldı.

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINDA

Çalışmalar sonucu işletme sahibi 31 yaşındaki H.K. ile bir çalışanı gözaltına alındı.

H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, söz konusu işletmenin ilçe belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.