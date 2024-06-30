Sakarya'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çaykışla Mahallesi'nde B.G. (57) ve oğlu O.G. (28) ile aralarında husumet bulunan Ö.T. (51) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G, av tüfeğiyle Ö.T, çocukları S.T. (22) ve A.T'ye (17) ateş açtı.

Kavgada Ö.T. ve çocukları saçmaların isabet etmesiyle, O.G. ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Sadıka Sabancı Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ö.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada şüpheli B.G. ile hastaneden taburcu edilen O.G. gözaltına alındı.