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Sakarya'da cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.06.2024 16:24
  • Giriş: 12.06.2024 16:24
  • Güncelleme: 12.06.2024 16:25
Kaynak: AA
Sakarya'da cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sakarya Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 AJJ 724 plakalı cip ile 54 M 0256 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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