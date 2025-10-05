Giriş / Abone Ol
Sakarya'da cipin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Güncel
  • 05.10.2025 01:25
  • Giriş: 05.10.2025 01:25
  • Güncelleme: 05.10.2025 04:25
Kaynak: AA
AA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde  cipin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, D-100 kara yolu Kargalıhanbaba mevkisinde bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki A.C'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan A.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

