Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Sakarya'da Sapanca Belediyesi'ne ait çöp aracı, sürücüsünün henüz bilinmeyenle nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Solmaz N. isimli kadına çarptı. Kazada Solmaz N. hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
E.K. (38) idaresindeki Sapanca Belediyesine ait çöp kamyonu, Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'taki kör noktada Solmaz N'ye (63) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz N. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü E.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.