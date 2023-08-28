Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kaynak: AA
Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Kentin Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu ve Kocaali'nin sahil kesimlerinde 3 gündür dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından alınan kararla 2 ilçede denize girilmesine müsaade edilmiyor.
Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sıcak hava nedeniyle sahillere gelen vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.