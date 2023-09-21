Sakarya'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 gün önce denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Yalı Mahallesi'nde 17 Eylül'de ailesiyle denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Muhammet Cebrail Kozan'ın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde arama çalışması yürütülüyor.
Arama çalışmalarına, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.
Botlarla su üstünde arama yapılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de çalışmalarda yer alıyor.
Dalgıç ekiplerince su altında ve kayalık diplerinde arama çalışma yürütülüyor.
Arama faaliyetinin genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.