Sakarya'da denize girişler yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

  • 28.08.2025 12:44
  • Giriş: 28.08.2025 12:44
  • Güncelleme: 28.08.2025 12:46
Fotoğraf: AA

Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından elverişsiz şartlar nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

