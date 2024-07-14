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Sakarya'da denize girmek bugün de yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girişler bugün de yasaklandı.

Güncel
  • 14.07.2024 13:30
  • Giriş: 14.07.2024 13:30
  • Güncelleme: 14.07.2024 13:32
Kaynak: AA
Sakarya'da denize girmek bugün de yasaklandı
Fotoğraf: AA

Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle alınan karar doğrultusunda 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

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