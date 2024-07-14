Sakarya'da denize girmek bugün de yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girişler bugün de yasaklandı.

Güncel 14.07.2024 13:30 Giriş: 14.07.2024 13:30

Güncelleme: 14.07.2024 13:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA