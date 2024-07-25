Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eski Karasu yolu Dudu köy mevkisinde U.Y. idaresindeki 54 FS 828 plakalı araç, gece saatlerinde takla atarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki Ramazan D. (25) yaralandı, haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ramazan D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, U.Y'yi hastaneye kaldırdı.