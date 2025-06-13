Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
Kaynak: AA
Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kayalar Memduhiye Mahallesi'nde Nazife Can (33) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, mıcırlı yolda virajı alamayıp devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, traktörün altında kalan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İtfaiye erlerince aracın altından çıkarılan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.