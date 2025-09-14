Giriş / Abone Ol
Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 15:30
  • Giriş: 14.09.2025 15:30
  • Güncelleme: 14.09.2025 15:30
Kaynak: AA
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Paralı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde çalışan Ali Uygun'un (88) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Bir süre Uygun'dan haber alamayınca bahçeye gelen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Uygun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

