Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 17.03.2025 16:28
  • Giriş: 17.03.2025 16:28
  • Güncelleme: 17.03.2025 16:28
Kaynak: DHA
Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Menteşe (66) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesine giden Mustafa Menteşe’nin kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan Menteşe hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Menteşe'nin ölüm haberini alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Mustafa Menteşe’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol