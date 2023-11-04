Sakarya'da durdurulan tırda 19 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 19 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Mardin'den uyuşturucu madde getireceği tespit edilerek takibe alınan bir tır, otoyolun Sapanca mevkisinde durduruldu.

Narkotik köpeğinin katılımıyla tırda yapılan aramada, 18 kilo 450 gram esrar, 710 gram kokain ve 650 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan şüphelilerden biri, hakkında Mardin'de işlenen bir cinayetle ilgili yakalama kararı olduğundan Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesince Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılan duruşmada ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.