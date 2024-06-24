Sakarya'da elle balık tutarken kayaya sıkışan kişi boğuldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde derede balık tutarken kayaya sıkışan kişi boğuldu.

Açmabaşı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla derede balık tutmaya giden Yusuf Tunca (40), sığ suda elle avlanmak için altına girdiği kayanın yerinden oynaması sonucu sıkıştı. Tunca'yı kurtarmaya çalışan arkadaşları kayayı yerinden oynatamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri ile iş makinesi sevk edildi.

İş makinesiyle kaya yerinden kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Tunca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Tunca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Açmabaşı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.