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Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Ajans Haberleri
  • 11.04.2025 13:38
  • Giriş: 11.04.2025 13:38
  • Güncelleme: 11.04.2025 13:38
Kaynak: AA
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Hark Mahallesi Seferler Sokak'ta O.B'ye ait prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Ç.K. (4) ve C.K'nin (3) cansız bedeni bulundu.

Yangında yaralanan anne D.K. (35) hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen baba S.K. (38) ise sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Kaymakam Senanur Tunalı ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, olay yerine gelerek bilgi aldı.

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