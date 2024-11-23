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Sakarya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi, tedavi altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 21:10
  • Giriş: 23.11.2024 21:10
  • Güncelleme: 23.11.2024 21:10
Kaynak: AA
Sakarya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi hastaneye kaldırıldı

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi 993. Sokak'ta Ahmet V'ye ait evde elektrik kontağından yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve engelli olduğu öğrenilen Salih V. yoğun dumandan etkilenerek yan odaya geçmeye çalıştı.

Duruma müdahale eden komşular, Salih V'yi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Salih V. 112 Acil Sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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