Sakarya'da fabrikada patlama: Yaralılar var

Sakarya'da konveyör bant üretilen fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar olduğu ve ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Güncel
  • 08.05.2026 17:23
  • Güncelleme: 08.05.2026 17:30
Kaynak: AA
Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada patlama meydana geldi.

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar olduğu belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

