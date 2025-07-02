Sakarya'da fabrikanın asma tavanı çöktü: 3 kişi yaralandı

Sakarya'da bir fabrikanın asma tavanının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan otomobil koltuk kılıfı üreten iş yerinin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.