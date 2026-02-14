Sakarya'da feci kaza: Gişelerdeki bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti
Sakarya'da otoyol gişelerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın ekiplerce söndürülürken hayatını kaybeden sürücü Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde gişelerdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
32 yaşındaki Yasin Çelik idaresindeki otomobil, otoyolun Karasu gişeleri girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.
OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI
Otomobilde çıkan yangına, ilk müdahaleyi jandarma ve otoyol görevlileri yaparken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Otoyol görevlileri de araçtan yol kenarına savrulan parçaları topladı.
Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi.