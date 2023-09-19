Sakarya'da freni arızalanan tır uçuruma yuvarlandı 1 kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde freni arızalanan tırın 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Geyve'den Taraklı istikametine giden Ali Ç. (29) Yönetimindeki 54 AHS 222 plakalı gübre yüklü tırın Hacıyakup Paşalar Kil Hamamı mevkisinde freni arızalandı. Devrilen tır, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ali Ç, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.