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Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçiden biri hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 30.11.2024 23:58
  • Giriş: 30.11.2024 23:58
  • Güncelleme: 30.11.2024 23:59
Kaynak: AA
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi

Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 8 işçiden biri sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 7 işçinin ise tedavisi ambulanslarda yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

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