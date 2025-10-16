Giriş / Abone Ol
Sakarya'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 16.10.2025 11:44
  • Giriş: 16.10.2025 11:44
  • Güncelleme: 16.10.2025 11:44
Kaynak: AA
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.K. (57) idaresindeki 34 TC 2037 plakalı hafif ticari araç, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde B.Ü'nün kullandığı 41 AUS 376 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ile yolcu E.C. (26) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü Y.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

