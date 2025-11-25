Sakarya'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),(DHA)-SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Uğur Başkaya (33) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Akyazı ilçesinde D-140 kara yolu Balballı Sapağı mevkisinde meydana geldi. K.F. yönetimindeki 54 HU 034 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö. idaresindeki 41 AS 411 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle K.F.'nin kullandığı araç, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler A.Ö. ve K.F. ile Uğur Başkaya, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan Uğur Başkaya, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI