Sakarya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan tur midibüsündeki 7 yabancı turist yaralandı
Kaynak: AA
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyon ile midibüsün çarpışması sonucu biri çocuk 7 yabancı turist yaralandı.
Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde Arap turistleri taşıyan E.K. (41) idaresindeki 34 GUJ 400 plakalı tur midibüsü, manevra yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen O.Ö. (59) yönetimindeki 54 AHJ 386 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada midibüsteki biri çocuk 7 turist yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.