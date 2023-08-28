Sakarya'da iki gün önce denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçen cumartesi denizde kaybolan yabancı uyruklu kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yalı Mahallesi mevkisinde önceki gün arkadaşlarıyla denize girdikten sonra gözden kaybolan Irak uyruklu Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi'yi (28) arama çalışmaları sürerken, sahildeki vatandaşlardan Ayhan Sözer suda karartı görmesi üzerine cankurtaran ekiplerine haber verdi.

Aşağı Aziziye Sahili kule 19 mevkisinden jet ski ile denize açılan ekipler, yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Karaya çıkarılan cansız bedenin, Zaidawi'ye ait olduğu belirlendi.

Cansız beden, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.