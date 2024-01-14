Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sakarya'da iki katlı müstakil ev yangında hasar gördü

Ajans Haberleri
  • 14.01.2024 13:40
  • Giriş: 14.01.2024 13:40
  • Güncelleme: 14.01.2024 13:40
Kaynak: AA
Sakarya'da iki katlı müstakil ev yangında hasar gördü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Selahiye Mahallesi Uzel Sokak'ta İ.T'ye (47) ait iki katlı müstakil evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kentin birçok yerinden görülen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, müstakil ev büyük çapta hasar gördü.

Yangının elektrik kontağından veya sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 