Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kocaali-Akçakoca kara yolu Alandere mevkisi Çelikler kavşağında, Mustafa Özer idaresindeki otomobil ile Ömer Y'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Özer'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık görevlileri, Ömer Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen yaralıyı Kocaali Devlet Hastanesine kaldırdı.
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