Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi’nin, Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi ile kesiştiği noktada meydana geldi. Yunus Emre B. (20) idaresindeki 54 DJ 058 plakalı otomobil ile Emir Y. (24) idaresindeki 35 AVK 377 plakalı araç, çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki İrem S. (27), Sümeyye K. (25), Gamze Ö. (25) ve Ahmet Ensar T. (24) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.