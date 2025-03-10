Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
M.G. idaresindeki 34 PE 6296 plakalı otomobil ile M.P. idaresindeki 54 AEG 564 plakalı otomobil, Emirdağ Mezarlığı Kavşağı’nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile yolcular B.P. ile Ş.P. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Sürücü M.G, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaralılar M.P, B.P. ve Ş.P'nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.