Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Ahmet A. yönetimindeki (45) 54 AAL 956 plakalı otomobille Serkan Ş. idaresindeki (45) 59 AEB 681 plakalı otomobil, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından açıldı.