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Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 03.09.2024 00:52
  • Giriş: 03.09.2024 00:52
  • Güncelleme: 03.09.2024 00:52
Kaynak: AA
Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ahmet A. yönetimindeki (45) 54 AAL 956 plakalı otomobille Serkan Ş. idaresindeki (45) 59 AEB 681 plakalı otomobil, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından açıldı.

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