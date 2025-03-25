Sakarya'da İmamoğlu protestosuna polis müdahalesi: 15 gözaltı

Sakarya Üniversitesi önünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu öncülüğünde eylem düzenlendi.

SAÜ Esentepe Kampüsü girişinde öğrenciler bir araya geldi. Kampüse girmek isteyen öğrencilere üniversite yönetimi izin vermedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, gruba engel oldu. Gerginlik artınca Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri, "Alanda provokatörler var. Dağılıyoruz" uyarısı sonrası alandan ayrıldı.

Diğer göstericiler ile polis arasında gerginlik devam edince müdahale edildi. Polis ekipleri, TOMA ile SAÜ Esentepe Kampüsü girişindeki kalabalığa müdahale ederek 15 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltındaki kişiler arasında öğrenci olmayanların da bulunduğu bildirildi.