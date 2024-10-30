Sakarya'da "kaçakçılık ve uyuşturucu" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" kapsamında Fatih Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Narkotik detektör köpeğinin de destek verdiği operasyonda 43 bin boş, 19 bin 500 dolu makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün ile satışa hazır vaziyette 37 paket içerisinde 130 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 76 bin 850 lira ele geçirildi, şüpheliler E.K. (41) ve M.B. (31) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.