Sakarya'da kadın cinayeti: Serdar Sert tarafından silahla vurulan Sehle yaşamını yitirdi
Sakarya'da Serdar Sert isimli erkek tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sehle Gündüz’ü öldüren Serdar Sert emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi olduğu öne sürülen Serdar Sert tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 5 Eylül’de Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak’ta meydana geldi. İş merkezinin 2’nci katında güzellik salonu işleten Sehle Gündüz’ün iş yerinden gelen silah seslerini duyanlar polise haber verdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gündüz’ü yerde tabancayla başından vurulmuş ağır yaralı buldu.
Gündüz, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.
Sehle Gündüz’ü öldüren Serdar Sert emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Hastanede tedavisi süren Sehle Gündüz, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.