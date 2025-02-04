Sakarya'da Kadir Taşkın isimli erkek, tartıştığı annesini silahla öldürdü!

Sakarya'da 30 yaşındaki Kadir Taşkın isimli erkek, tartıştığı annesi Behiye Taşkın'ı (62) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaynarca'da bağlı Sarıbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Taşkın, annesi Behiye Taşkın'ı av tüfeğiyle vurduktan sonra evden çıktı.

Saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kadir Taşkın, kaybolduğunu söyledi. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadir Taşkın'a Taşoluk Mahallesi'nde ulaştı.

Kadir Taşkın, jandarma ile yaptığı görüşmede annesini öldürdüğünü söyledi.

TARTIŞMANIN NEDENİ İŞSİZLİK VE EVLİLİK

Kadir Taşkın'ın dün öğleden sonra annesi ile işsiz olması ve evlilik konusunda tartıştığı, bu sırada babasının evden çıkıp gittiği belirtildi.

Annesiyle tartışmaya devam eden Kadir Taşkın'ın, Behiye Taşkın'ı av tüfeğiyle vurduğu belirtildi. Gözaltına alınan Kadir Taşkın'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.