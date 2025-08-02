Sakarya'da kamyonet ile cip çarpıştı 5 yaralı

Sakarya'nın Sapanca İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sapanca yönüne giden C.K. idaresindeki 54 KF 036 plakalı kamyonet ile Irak uyruklu A.U.A.O. idaresindeki yabancı plakalı cip çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinde çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.