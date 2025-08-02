Sakarya'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

İnönü Mahallesi 7004. Sokak'ta seyir halinde olan K.Y. idaresindeki 54 AHU 297 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Elife O'ya çarptı.

Elife O. yola savrulurken, sürücü kamyonetle kaza yerinden kaçtı. Durumu fark eden bir diğer sürücü kamyonetin peşinden gitti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü aracını aynı mahallede bir sokakta yol kenarına bırakıp uzaklaşırken, takipteki sürücü, durumu polise bildirdi.

Yaralanan Elife O, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Kamyonet sürücüsünün ise daha sonra ifade vermek üzere karakola gittiği öğrenildi.