Sakarya'da kano alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı, 1 çocuk kayıp

Sakarya’nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü’ne açılan 8 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

Göle düşen 7 kişi kurtarılırken, 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü’ne açılan 1’i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtarırken, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.