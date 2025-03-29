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Sakarya'da kano alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı, 1 çocuk kayıp

Sakarya’nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü’ne açılan ve içinde 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Göle düşen 7 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, 15 yaşındaki bir çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Güncel
  • 29.03.2025 09:51
  • Giriş: 29.03.2025 09:51
  • Güncelleme: 29.03.2025 09:54
Kaynak: İHA
Sakarya'da kano alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı, 1 çocuk kayıp
Fotoğraf: İHA

Sakarya’nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü’ne açılan 8 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

Göle düşen 7 kişi kurtarılırken, 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü’ne açılan 1’i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtarırken, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.

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