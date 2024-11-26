Sakarya'da karda mahsur kalan 182 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 182 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentin yüksek kesimlerde iki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ve yaylalarda mahsur kalanları kurtarmak için AFAD koordinesinde, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekiplerinin desteğiyle çalışma yürütüldü.

İki gün yoğun çaba harcayarak vatandaşların koordinatları doğrultusunda bölgelere ulaşan ekipler, Akyazı'da 111, Geyve'de 3, Hendek'te 24, Taraklı'da 29, Pamukova'da 9, Sapanca'da 5 ve Serdivan ilçesinde 1 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtardı.

Kurtarılan 182 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.